«Покращений люкс» без кондиціонера: «Укрзалізниця» потрапила в новий скандал

Держперевізник «Укрзалізниця» знову викликала подив пасажирів нелогічністю дуже високих цін на квитки і відсутністю у вагонах кондиціонерів, що дуже відчутно під час спекотного літа.

Про інцидент розповіла у Facebook журналіст Соня Кошкіна.

Вона спробувала купити квиток на потяг із Києва в «покращеному люксу», який у дорозі 10 годин і коштує 1400 гривень. Як виявилося, у такому купе не передбачений кондиціонер.

«У „покращеному люксі“ немає кондиціонера (дякую, що хоч попереджуєте). І в „стандартному“ люксі немає. В купе „покращеному“ ніби є (але це не точно), а в „стандартному“ нема. Дивимося „жіночий вагон“ — там теж немає кондиціонера. Жодних претензій, чесно. Я просто хочу зрозуміти логіку. Що це за звір такий — „покращений люкс“ за 1400, якщо там немає кондера? А за 600 — є», — написала журналістка.

«Я хочу зрозуміти логіку», — додала Кошкіна.

У коментарях до її посту представник УЗ пояснив, у чому причина.

У компанії зазначили, що люкс (він же СВ) — це клас вагона з купе на двох осіб, він може бути і з кондиціонером, і без.

«На скріншоті — вагон старої модифікації, у ньому є кондиціонер, але є й ризик, що той не „витягне“ за високих температур. Щоб не створювати зайвих очікувань, ми не маркуємо такі вагони як обладнані кондиціонерами», — написали в Укрзалізниці.

Також там додали, що поступово всі вагони буде оновлено кондиціонерами.

У коментарях українці зазначають, що відсутність кондиціонерів у багатьох потягах влітку — це жахіття. Іноді маршрут доводиться робити з пересадкою, бо влітку — це каторга. І з цим перевізнику конче треба щось робити.

Нагадаємо, що пілотний продаж квитків у жіночі купе було відкрито в середині червня. Вона відбувається виключно у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Для того, щоб скористатися цією послугою, застосунок необхідно оновити до найсвіжішої версії.

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