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Важливий момент: Байден зробив заяву про шлях України до НАТО

14:17 11 липня 2023
Джозеф Байден

Країни-члени НАТО на саміті у Вільнюсі узгодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час брифінгу.

«Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуацію, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви. Це також важливий момент для Фінляндії та Швеції, їхній вступ до НАТО послідовний. Ваше лідерство (Байден звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберг. — Авт.) дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО», — заявив президента США.

Як відзначив Байден, російський диктатор володимир путін намагається зламати Північноатлантичний Альянс, однак йому не вдасться цього зробити.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу. Україна розраховує отримати сигнал від країн-членів НАТО про те, що після завершення війни з росією, вона стане наступним членом Альянсу. За словами генерального секретаря НАТО сьогодні також буде оприлюднений текст комюніке Північноатлантичного Альянсу щодо України. А за декілька годин до відкриття саміту НАТО президент Володимир Зеленський жорстко публічно звернувся до країн-членів НАТО, застерігши від обговорення питання України без участі України.

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