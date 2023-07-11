Росія має обов’язково програти: Подоляк розповів, про що Зеленський говоритиме з Байденом у Вільнюсі

Президенти США Джо Байден та України Володимир Зеленський проведуть зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня. Лідери обговорять пришвидшення постачання зброї ЗСУ та програш росії у війні.

Про це повідомив радники голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода.

«Крім НАТО, ще питання пришвидшеного постачання зброї. Тому що ми бачимо, що до контрнаступу чи наступальних операцій… необхідні інструменти, тобто й авіаційний компонент, і далекобійна ракета. Це друге питання», — сказав Подоляк.

Третім питання, яке обговорюватимуть президенти, буде програш росії.

«Давайте так. Це навіть філософське питання таке, доктринальне питання, чому росія має обов’язково програти й чому це вигідно демократичному світу в цілому і як має виглядати росія після цього програшу, і чому не треба цього лякатися, і чому в принципі сьогодні путін не контролює рф, не є сильним президентом», — зазначив радник.

Крім того, за його словами, Зеленський та Байден говоритимуть про економічну підтримку України та про правоохоронну, судову системи й антикорупційну діяльність.

Подоляк також додав, що Зеленський у Вільнюсі матиме й інші двосторонні зустрічі. Однак з міркувань безпеки про них зараз не повідомляють.

«Думаю, що там буде багато „двосторонок“. І представники Японії, Канади, Франції, Німеччини, але ж ви знаєте наш принцип з безпекової точки зору — ми не повідомляємо. От зустрівся президент — про це говоримо, а поки він не зустрівся — не повідомляємо», — додав представник ОП.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11−12 липня. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті. Також під час саміту має бути прийнято так званий «багаторічний пакет допомоги» для України, який дозволить українській армії здійснити перехід від радянської моделі до армії за стандартами НАТО. І хоча під час війни отримати повноцінне членство в Альянсі неможливо, Байден пообіцяв Україні гарантії безпеки за моделлю Ізраїлю.

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