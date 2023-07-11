За декілька годин до відкриття саміту НАТО у Вільнюсі, на якому Київ очікував отримати конкретну відповідь щодо вступу до Альянсу, президент Володимир Зеленський жорстко публічно звернувся до країн-членів НАТО.

«Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це — повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України», — написав Зеленський.

При цьому президент наголосив, що мова йде про формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

«Безпрецедентно й абсурдно — коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про „умови“ навіть для запрошення України…» — акцентував Зеленський.

За словами глави держави, це схоже на те, що у союзників немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

«А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО — у переговорах з росією. А для росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність — це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, вже сьогодні у Вільнюсі стартував дводенний саміт НАТО. На якому генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв, що Україна отримає від союзників «сильне повідомлення» за підсумками зустрічі.

Але вже згодом песимістичні заяви почали лунати з вуст деяких представників країн-членів НАТО. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив сьогодні, що в запропонованій заяві саміту НАТО у Вільнюсі нібито немає конкретного графіка вступу України до Альянсу. Хоча підсумки робити ще зарано, оскільки підсумкове комюніке, яке мають узгодити, ще не було опубліковано.

Раніше повідомлялось, що президент Джо Байден пообіцяв надати Україні гарантії безпеки такі, як має Ізраїль. А питання щодо вступу до Альянсу країни НАТО можуть розглянути тільки після закінчення війни.

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