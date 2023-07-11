Мобілізаційне «ноу-хау»: в Києві ТЦК розсилає «листи щастя» чоловікам

В Україні триває воєнний стан і мобілізація, коли чоловіки призовного віку від 18 до 60 років можуть отримати повістку будь-коли та будь-де.

Для киян вигадали нову форму сповіщень, розповідає один з Telegram-каналів.

Так, у Голосіївському районі на стінах будівель та у під'їздах будинків почали з'являтися листи від ТЦК із закликом чоловіків прийти у військкомат.

В таких листах йдеться про те, що до 18 серпня 2023 року на території цього району мають провести мобілізацію людських й транспортних ресурсів, визначених планом.

Також у цьому наказі є звернення до чоловіків, які вже отримали персональні повістки або мобілізаційні розпорядження. Їх попереджають про необхідність з'явитися до військкоматів у зазначений термін та мати при собі всі необхідні документи, що вказані у врученому документі.

Спочатку деякі громадяни сильно нервували через появу цих «листів щастя», але потім їм роз'яснили, що такі накази ТЦК видають щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації. Просто раніше їх не розвішували у людних місцях.

Тобто нічого не зміниться, а основна мета — повторне сповіщення.

Нагадаємо, у зв'язку з наступом, ЗСУ знадобиться більша кількість підготовленого особового складу. Тому громадянам, які раніше вважалися непридатними до військової служби, слід бути готовими до призову. Це стосується чоловіків, знятих з обліку за станом здоров'я, а також чоловіків 28−60 років, придатних чи обмежено придатних.

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