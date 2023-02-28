«Майже не спілкуємось»: Маша Єфросініна розкрила правду про стосунки з сестрою, яка живе в Москві

Популярна телеведуча та блогерка Маша Єфросініна, яку в росії визнали терористкою та подали в розшук, вперше відверто розповіла про відносини з рідною сестрою Єлизаветою. Вона вдруге вийшла заміж за росіянина та мешкає у Москві.

Марія зізналася, що тема спілкування для неї є болючою. Після російського вторгнення вона зайняла чітку патріотичну позицію, а її чоловік допомагає ЗСУ. Позиція сестри виявилася протилежною. Тому у спілкуванні між рідними людьми виникла напруга.

«Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це для нас важка тема. Мені боляче про це говорити», — сказала Марія в інтерв’ю «Розмова».

Далі обговорювати цю тему Єфросініна не стала. На своїй сторінці в Інстаграм вона зазначила, що порушила цю тему, щоб раз і остаточно розставити крапки в цьому питанні.

Варто зазначити, що на початку російського вторгнення в Україну Ліза Ющенко зробила допис в Instagram, у якому закликала зупинити війну. Однак надалі вона жодного слова не написала на підтримку своєї країни. Натомість хизувалася новим образом після відвідування дорогого салону в Москві.

Раніше Єфросініна розповіла, що через війну її чоловік втратив увесь свій бізнес, а її малий син вже «гугнить», як прибрати путіна.

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