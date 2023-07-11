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Події

Не служив в ЗСУ: дипломати допомогли українцю, якого вигнали з літака Wizz Air в Ізраїлі, вилетіти в Україну

15:40 11 липня 2023
люди

Українець з ампутованою ногою, якого вигнали з літака компанії Wizz Air, не є ветераном.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його інформацією, Олександр (таке ім'я чоловіка, якого зняли з літака) ніколи не служив в армії. Ногу він втратив у ДТП багато років тому.

Але представник МЗС зайнявся його історією та допоміг сісти на рейс до Європи.

«Незважаючи на офіційні вибачення авіакомпанії, вважаємо, що права українського громадянина були порушені. Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі», — пише Ніколенко.

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилася інформація, що українського ветерана з ампутованою ногою угорська авіакомпанія Wizz Air примусово зняла з рейсу в аеропорту Тель-Авіва нібито за неадекватну поведінку. У компанії після розголосу публічно вибачилися.

Раніше ми розповідали про трагедію у польському Хелмі, невідомий чоловік напав з ножем на 36-річного українця. Нанесені ним чотири рани виявилися смертельними. Тепер зловмисника розшукує польська поліція.

Фото https://www.facebook.com/

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