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Брехлива шарманка: скрєпний Басков заробляє гроші в країні НАТО

21:23 11 липня 2023
Микола Басков

Прихильник російських скрєпів та військового вторгнення в Україну Микола Басков, який «аж опух» з голоду, заробляє гроші в країні ненависного ним НАТО. Попри те, що критикує «загниваючий» ЄС та Північноатлантичний Альянс, не гребує заробляти там грошики. Так, в мережі з’явилося відео, як він розважає публіку на вечірці в Чорногорії, яка є членом НАТО. Також на на гулянці були Стас Михайлов та гурт «Іванушки».

Очевидно, російських рублів вже не вистачає. Нещодавно Басков разом із Лепсом обіцяли виплатити своїм воякам мільйон рублів за підбитий танк «Леопард».

Лепса вже не хочуть бачити в ряді країн. Зокрема, його концерти скасували в Казахстані та Узбекистані.

Також росіянку Ірину Дубцову вигнали зі сцени в Казахстані.

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