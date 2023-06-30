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Пішла слідом за Лепсом: «тварюку» Дубцову вигнали з концерту в Казахстані

13:11 30 червня 2023
Ірина Дубцова

Російську співачку Ірину Дубцову, яка підтримує політику кривавого диктатора, з ганьбою вигнали зі сцени під час концерту в Казахстані. Глядачі обізвали її тварюкою, кричали із залу нецензурні слова. Артистка спочатку робила вигляд, що не розуміє, що відбувається, виглядала розгубленою і ображеною. Зрештою, під крики публіки змушена була піти зі сцени.

Так в Казахстані висловили свій протест артистці. Спочатку мешканці міста Конаєв виступали проти концерту. Але Дубцова проігнорувала настрої людей. Тож вони прийшли на концерт і висловили свою думку. Активісти кажуть, що так буде з кожним артистом, хто підтримує війну проти України.

Нагадаємо, Ірина Дубцова перебуває під санкціями РНБО та є у базі «Миротворця» за незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму та поширення російської пропаганди.

У Казахстані також не допустили виступу ще одного путініста Григорія Лепса. Після того, як пообіцяв мільйон рублів за знищення української військової техніки, організатори в Казахстані розірвали з артистом договір на надання концертного майданчика.

А перед цим скасували виступ Лепса на фестивалі в Узбекистані.

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