Модернізація установ і війна: Столтебнерг назвав дві умови вступу України в НАТО

Україна не зможе стати повноцінним членом НАТО доти, доки продовжується війна з росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу.

За його словами, наразі існує дві умови щодо майбутнього членства України в Північноатлантичному Альянсі.

«Перший рівень — це рівень модернізації установ безпеки, оборони, управління, боротьба з корупцією. Це те, чим займається кожна країна НАТО», — пояснив Столтенберг.

Друга умова стосується війни на території України.

«ЗСУ показали свої високі навички та компетентність і це вражає. Але всі союзники згодні, що поки війна, не час робити Україну повноправним членом Альянсу», — відзначив генеральний секретар НАТО.

Також він відзначив, що найважливіше є те, що у НАТО є інструменти, які зможуть забезпечити рух нашої країни до майбутнього членства.

Зазначимо, сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі розпочався дводенний саміт Північноатлантичного союзу. На ньому країни-члени Альянсу узгодили пакет з 3-х елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО, зокрема йдеться про багаторічну програму допомоги Україні, створення органу Рада Україна — НАТО, скасування вимоги щодо виконання ПДЧ.

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