Де і коли дивитися онлайн Світоліна — Вондроушова у півфіналі Вімблдону: розклад трансляцій та прогноз на матч

У четвер, 13 липня, на центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крикету відбудеться півфінальний поєдинок одного з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» Вімблдон з призовим фондом 56,5 млн доларів між українкою Еліною Світоліною (76-а в рейтингу WTA), котра сенсаційно перемогла першу ракетку світу Ігу Свьонтек з Польщі, і чешкою Маркетою Вондроушовою (42-а). Суперниці вже заробили на турнірі по 770,3 тисячі доларів «брудними».

Відеоогляд матчу ¼ фіналу Еліна Світоліна — Іга Свьонтек

У минулі роки 28-річна уродженка Одеси та віцечемпіонка Олімпіади в Токіо (саме чешка не пустила Еліну у фінал Ігор-2020) зустрічалися між собою п'ять разів. Поки що українка попереду — 3:2. Вондроушова, окрім успіху у столиці Японії 2021-го (6:3, 6:1), обіграла нашу тенісистку у чвертьфіналі турніру в Римі 2020-го (6:3, 6:0). В свою чергу, Світоліна взяла гору в Катарі у 2018-му (6:2, 6:4), у Штутгарті у 2018-му (2:6, 6:1, 3:2 на відмові) та в Індіан-Уеллсі у 2019-му (4:6, 6:4, 6:4).

У майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу віцечемпіонці «Ролан Гаррос"-2019 Вондроушовій, яка у чвертьфіналі Вімблдона обіграла четверту у світі Джессіку Пегулу зі США — 6:4, 2:6, 6:4. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу Світоліної, котра повторила свій найкращий результат на престижному турнірі, приймає з коефіцієнтом 2,18, на виграш чешки — 1,75.

У прямій трансляції матч Еліна Світоліна — Маркета Вондроушова покажуть (початок — о 15:00) телеканали Setanta Sports та «Євроспорт».

Вімблдон. ½ фіналу

13 липня (четвер)

Еліна Світоліна (Україна) — Маркета Вондроушова (Чехія) 15:00 Setanta Sports, «Євроспорт»

Зазначимо, що в іншому півфіналі зіграють переможці пар Медісон Кіз (США, 18-а) — Аріна Соболенко (білорусь, 2-а) та Онс Жабер (Туніс, 6-а) — Олена Рибакіна (Казахстан, 3-я).

Додамо, що вихід до фіналу Вімблдону оцінюється в 1 мільйон 518 тисяч доларів, а завоювання трофея — у 3 мільйони 36 тисяч до вирахування податків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна повернулася у світовий тур після народження дочки Скай.

Фото WTA

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