«Розраховувати треба тільки на себе»: Григорій Решетник звернувся до мережі після саміту НАТО (відео)

Відомий шоумен, ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетник, який емоційно відреагував на обстріли столиці, висловився з приводу підтримки України європейськими країнами. Він звернувся до своїх шанувальників у соціальній мережі, закликаючи їх розраховувати тільки на себе.

«Слідкую за самітом, який відбувається у Вільнюсі, — сказав Григорій. — І, на жаль, констатую, що наші західні партнери допомагають нам, але продовжують глобально боятися тих, кого навіть українські діти перестали боятися! Ми вдячні за допомогу, але треба розраховувати на самих себе. Налаштуватися, згуртуватися, працювати, допомагати нашим героям і вірити в Україну. Я казав це завжди і продовжую це казати: Україна переможе, Україна — найкраща. Усміхнемося і працюємо до перемоги!»

Своє емоційне відео Решетник записав з машини, під час поїздки до Івано-Франківська. Відомо, що саме там перебувають батьки ведучого. Читачі підтримали Григорія та зізнались, що його відео завжди мотивують.

«Ваші відео завжди дуже надихають і додають мотивації, що все у нас буде добре. З Україною в серці обов'язково переможемо», — написали у коментарях.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» ведуча Олена Фроляк розповіла про життя під час війни.

243

Читайте нас у Facebook та Instagram