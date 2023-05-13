Пільги на оплату комуналки для УБД: у якому розмірі та на який термін призначаються, як оформити

В Україні учасники бойових дій мають певні «житлові» пільги. Серед них є і пільги на оплату послуг ЖКГ.

Як повідомила начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака, громадянам, що мають статус «учасник бойових дій» надається право на 75% знижку вартості комунальних послуг, розрахованої від встановленої норми споживання, незалежно від доходів.

Громадянину, який отримав посвідчення «учасника бойових дій» та хоче оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, необхідно подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП) та про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Пільги на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій призначаються довічно. Однак, якщо пільговик користується пічним опаленням та скрапленим газом для приготування їжі, для отримання пільги на ці послуги звертатись потрібно щороку.

Пільговик зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну всіх обставин, які впливають на надання пільг. Тому, при зміні у складі сім’ї чи місця проживання, зміні в переліку послуг, на які здійснюється призначення пільг, необхідно повторно подати заяву з урахуванням нових обставин, що впливають на надання пільг. Якщо людина має право на пільги згідно з кількома законами, до ЄДАРП включається уся інформація про учасника бойових дій, проте з-поміж усіх можливих варіантів пільговик обирає одну підставу для пільги.

Заява з необхідними документами подається до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, або ЦНАПу. Документи також можна подати дистанційно, через офіційний вебсайт Мінсоцполітики, або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/.

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