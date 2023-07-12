Кримінальник, який перевдягнувся жінкою, вкрав півмільйона доларів в Одесі (відео)

В Одесі, де нещодавно затримали військового, який за хабарі готував «ухилянтам» документи для перетину державного кордону, правоохоронці викрили зловмисника на крадіжці півмільйона доларів.

Як повідомляють в обласній поліції, 36-річному мешканцю столиці з кримінальним досвідом у вчиненні аналогічних злочинів повідомили про підозру, йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото поліції

Киянин скоїв злочин за попередньою змовою зі ще двома наразі невстановленими особами, які надали інформацію про наявність чималої суми грошей у жителя Одеси і під час здійснення крадіжки стояли «на стрьомі».

Мешканець столиці, бажаючи залишитись невпізнаним, заплутати сліди і уникнути відповідальності, вдягнувся жінкою, сховав обличчя під капелюшком і у такому вигляді піднявся на 15-й поверх багатоквартирного будинку на Французькому бульварі.

Фото поліції

З квартири, ключі від якої були у зловмисника, він виніс 500 тисяч доларів США. Але вже за кілька днів правоохоронці Одещини вийшли на його слід.

Фото поліції

За силової підтримки спецпідрозділу київської поліції зловмисника затримали в столиці. Правоохоронці провели низку обшуків у домоволодінні фігуранта та інших осіб, які можуть бути причетні до злочину, і вилучили жіночий одяг, частину грошей та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, кваліфікованого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України — таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням у житло, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах як виконавцем, який у співучасті з іншими суб’єктами кримінального правопорушення вчинив кримінальне правопорушення в умовах воєнного стану.

Санкція — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром понад 18 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі викрили зловмисника, який вкрав 2,5 мільйоні гривень з банківських карток полонених та зниклих безвісти українців.

Фото поліції

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