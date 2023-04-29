У Дніпрі знешкодили шахрая, який вкрав 2,5 млн гривень з карт полонених та зниклих безвісти військових (відео)

Невдовзі після того, як на Рівненщині викрили ув`язнених місцевої виправної колонії, які виманювали гроші у рідних зниклих безвісти військовслужбовців, поліцейські затримали чоловіка, який отримував доступ до онлайн-банкінгу військових, які наразі вважаються зниклими безвісти, перебувають у полоні або загинули, та виводив кошти на підконтрольні йому рахунки.

Як повідомляють в Департаменті кіберполіції, зловмисника викрили спільно зі слідчими Печерського управління поліції Києва та представниками служб безпеки" ПриватБанку" та Sportbank. Ним виявився 32-річний мешканець Дніпра, який здійснював перевипуск SIM-карт.

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«Отримавши доступ до фінансових номерів, зловмисник заходив на акаунти онлайн-банкінгу і привласнював гроші на підконтрольні рахунки. За оперативними даними, сума збитків становить більше 2,5 мільйонів гривень. Встановлено, що зловмисник скомпрометував близько двох десятків фінансових номерів військових», — повідомляють в поліції.

Під час обшуку у фігуранта вилучили банківські картки, мобільні телефони та ноутбуки. Йому оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Мешканця Дніпра взяли під варту з правом внесення застави. Слідчі дії тривають.

Раніше в НБУ повідомляли, що найпоширенішим видом шахрайства з платіжними картками минулого року стала фейкова соціальна допомога від державних чи міжнародних організацій постраждалим від війни українцям. Так, у 2022 році Нацбанк виявив близько 4500 фішингових ресурсів, ріком раніше ця цифра була на порядок меншою.

Фото — скріншот

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