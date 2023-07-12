Частина українців мають право на 100-відсоткову знижку під час оплати комуналки: у ПФУ розповіли, від чого залежить пільга

В Україні через складну економічну ситуацію багато домогосподарств отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

«Хто має право? Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні: педагогічні працівники; медичні та фармацевтичні працівники; спеціалісти із захисту рослин; працівники музеїв, бібліотек; працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури. Членам сім’ї пільговика зазначена пільга не надається», — йдеться у повідомленні.

В ПФУ зазначили, що пільга залежить від доходу.

«Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (в 2023 році це 3760 грн). Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця визначення такого права», — йдеться у повідомленні.

Також в Україні деяким категоріям населення надається 50% знижка на оплату комунальних послуг. Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» платити лише 50% за комуналку можуть багатодітні сім’ї, які виховують трьох та більше дітей. Пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього. Призначається пільга на 12 місяців із місяця, коли таке право виникає.

Вказана пільга може бути надана за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за попередні шість місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги (2023 року це 3760 грн).

Як писали «ФАКТИ», українці можуть отримувати житлову субсидію, якщо витрати на комуналку перевищуватимуть 15% від сукупного доходу домогосподарства.

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