Субсидія-2023: що таке обов'язковий відсоток платежу та як він визначається

В Україні через складні економічні обставини багато домогосподарств отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, величина якого залежить від обов’язкового відсотка платежу. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Так, розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім’ї індивідуально і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії».

Щоб визначити обов’язковий відсоток платежу, потрібно:

• обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

• середньомісячний сукупний дохід поділити на кількість членів домогосподарства, визначити середньомісячний дохід на одну особу;

• дохід на одну особу поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2023 — 2589 грн);

• отриманий результат поділити на 2 (базовий коефіцієнт для призначення субсидії), а потім помножити на 15%.

Для розрахунку розміру обов’язкового платежу обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Такий підхід забезпечує принцип соціальної справедливості — що менші доходи домогосподарства, то меншим є відсоток обов’язкового платежу за житлово-комунальні послуги і, відповідно, більший розмір субсидії.

Зазначимл також, що після скасування в Україні карантину обов’язкова базова норма оплати комунальних послуг для отримання субсидії залишиться на рівні 15% від середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» повідомила директор департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг ПФУ Олена Охріменко.

«Кабінет Міністрів у постанові № 651 про скасування карантину в Україні продовжив дію рішення щодо встановлення на час карантину обов’язкової базової норми оплати комунальних послуг для отримання субсидії на рівні 15%. Після скасування карантину, вже із серпня, цей показник мав би складати 20% сукупного доходу домогосподарства, відтак кількість людей, які б могли претендувати на субсидію у новому опалювальному сезоні, зменшилася б», — зазначила Охріменко.

Вона підкреслила, що згідно з постановою уряду дія норми щодо обов’язкової базової оплати на рівні 15% залишається чинною до закінчення воєнного стану і ще місяць потому. Представниця Пенсійного фонду додала, що підвищення з 1 липня пенсій на отримання субсидії у поточному періоді не впливатиме.

«Ці люди не втратять субсидію, оскільки вона визначена з урахування доходу за попередній період. Підвищені з 1 липня пенсії будуть враховані вже при розрахунку допомоги на новий опалювальний сезон, у жовтні 2023 року», — сказала Охрименко.

Як писали «ФАКТИ», у разі підвищення тарифів, зокрема, на електроенергію, субсидії перераховуватимуть автоматично завдяки автоматизованому механізму обміну інформацією між Пенсійним фондом та надавачами комунальних послуг.

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