«Велика сімка» ухвалила декларацію про підтримку України: Єрмак розповів, що вона передбачає

Під час саміту НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» ухвалили декларацію про підтримку України. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Маємо потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки України. Вона є важливим кроком до укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами щодо гарантій безпеки для нашої держави. Погоджена Декларація — це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота нашої команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами», — повідомив він.

За словами керівника Офісу президента, цей результат є важливою перемогою України на шляху до НАТО.

«Я дозволю собі не бути скромним. Вважаю цей результат важливою перемогою України на шляху до НАТО, і поясню чому. Сьогоднішня Декларація — це спільний продукт, який враховує як потреби України, так і можливості союзників. Він був би неможливим без величезної роботи та фундаментальної підготовки командами союзників. Дякую радникам з нацбезпеки, лідерам країн, нашим європейським партнерам за все», — повідомив Єрмак.

Він нагадав, що у вересні минулого року міжнародна група, яку разом з ним очолює колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, виконуючи задачу президента Володимира Зеленського, підготувала документ з пропозиціями гарантій — Kyiv Security Compact.

«Сьогодні вони увійшли в погоджену партнерами з G7 Спільну декларацію, за що ми окремо вдячні союзникам. Сама декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії. Ключовою тезою Декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО», — зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента перелічив компоненти, які включають у себе ці гарантії безпеки:

- Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

- Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. Всі ці принципи були закладені в концепції Kyiv Security Compact групи Расмуссена-Єрмака.

- Підтримка у притягненні рф до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права. Це означає, що держави-члени G7 повністю підтримують ініціативи Офісу Президента в площинах санкційної політики та правосуддя.

«Важливий пункт гарантій — подальша підтримка демократичного розвитку України. Цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки. Декларація — перший документ, який символізує наявність „парасольки“ у вигляді гарантій безпеки. Важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні і підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО», — розповів Єрмак.

Повний текст Декларації можна прочитати тут.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський назвав результати саміту НАТО у Вільнюсі «хорошими, але не ідеальними».

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