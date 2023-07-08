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«Порцелянові» історії
13 липня 2023
ВЕЛИКИЙ ДРАКОН
ВЕЛИКИЙ ДРАКОН

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік виконання: 2008
Скульптор: Francisco Polope
Розмір: 74×70 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

У давнину жив у Китаї молодий чоловік на ім'я Чжу Пінмань. Він вважав себе дуже розумним. Але йому цього було мало — він хотів набути якоїсь особливої навички. Якось він почув про те, що людина на ім'я Чжилі І вміє вбивати драконів. Дізнавшись про це, Чжу Пінмань продав все майно, взяв із собою гроші і вирушив до Чжилі І, щоб отримати право називати його своїм учителем і навчитися вбивати драконів.

Минуло три роки. Чжу Пінмань успішно завершив навчання та повернувся додому. Земляки почали розпитувати його про те, які ж навички він набув. Чжу Пінмань у відповідь самовдоволено заявляв:

- Моїм наставником був майстер Чжилі І. Сам Чжилі І! Ви можете собі таке уявити? Я навчився у нього вбивати драконів.

Після цих слів Чжу Пінмань зазвичай починав демонструвати людям, як потрібно спочатку притиснути голову дракона, потім спритно осідлати його і вже потім правильно встромити кинджал в драконове горло.

І ось, коли Чжу Пінмань захоплено розповідав про те, як треба вбивати драконів, один старий поставив йому просте запитання:
- Синку, це, звичайно, чудово! Але скажи нам: Де ти візьмеш драконів, щоб убивати їх?

Тільки після цих слів Чжу Пінмань ніби прийшов до тями. Його ніби облили холодною водою. Адже він, як і всі, знав, що у світі не існує ніяких драконів. Значить, цілих три роки було витрачено їм на навчання абсолютно марною навичкою.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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