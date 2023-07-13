Трагедія на переїзді: на Чернігівщині вся родина загинула під колесами потяга

У Чернігівській області, де нещодавно за співпрацю з окупантами засудили матір чотирьох дітей, водій автомобіля на залізничному переїзді знехтував правилами і продовжив рух попри всі застережувальні сигнали. Як наслідок сталося зіткнення з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин.

Аварія сталася на перегоні Муравійка — Б. Олійника, уточнили в прес-службі перевізника.

На місці інциденту

Внаслідок інциденту водія, його дружину і дитину, які перебували в автомобілі, було смертельно травмовано.

Ще одну, найменшу, дитину, яка теж була в автівці, забрала швидка, однак за декілька годин вона також померла.

Вже встановлено, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно.

Через це в «Укрзалізниці» вкотре закликають не нехтувати правилами дорожнього руху та з особливою увагою перетинати залізничні переїзди, адже під час великої війни хотілося б уникнути смертей ще й через неуважність на дорозі.

Нагадаємо, минулого року поїзд Ужгород — Львів розчавив на переїзді легковик із цілою компанією молоді.

Фото Укрзалізниці

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