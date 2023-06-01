Хотіла заробити коштів: матір 4 дітей засудили за співпрацю з окупантами

Чернігівський райсуд Чернігівської області визнав жінку винною у незаконній передачі інформації щодо руху і розміщення Збройних сил України з корисливих мотивів. Про це «ФАКТАМ» стало відомо із опублікованого вироку.

Обвинувачувана — матір чотирьох малолітніх дітей. 28 лютого 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації захопили село Жукотки Чернігівського району з метою подальшого просування в напрямку міста Чернігів та його оточення. Жінка, яка мешкала у даному населеному пункті, за невстановлених досудовим слідством обставин, почала підтримувати постійний зв`язок за допомогою Telegram із представником військових підрозділів зс рф. При цьому усвідомлювала, що вона бере участь у збройній агресії проти України. Проте жінка прийняла протиправне рішення за грошову винагороду на регулярній основі надавати представнику рф відомості щодо переміщення, руху та розташування Збройних Сил України та інших військових формувань.

9 серпня 2022 року матір чотирьох дітей передала відомості стосовно руху двох військових колон: першої через село Рудки в бік села Любеч та другої через село Михайло-Коцюбинське в бік села Пакуль. При цьому відомості стосовно вказаних переміщень не розміщувалися у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами. 27 серпня 2022 року обвинувачувана передала відомості про те, що в будинку культури розташовується підрозділ ЗСУ. 3 вересня здійснила аналогічні дії. Невдовзі жінку затримали.

На суді вона заявила, що зашкодити цивільному населенню та військовим ЗСУ вона не хотіла, тому інформацію надавала недостовірну та неповну. Про рух колон написала навмання, щодо будинку культури — написала, що там військових немає, є тільки люди, які готують для військових. Не заперечувала, що їй двічі на особисту картку були переведені грошові кошти. Суму переводу визначала та сторона самостійно. Вона погодилася на співпрацю з рф через погрози її сім`ї та в зв`язку з тяжким матеріальним становищем. Зазначила, що в липні 2022 року на її мобільний телефон почали надходити з невідомого номеру повідомлення, в яких пропонували надавати інформацію за грошову винагороду. Вона відмовлялася. Тоді після її дня народження в липні до неї додому завітав незнайомий чоловік та сказав, що вона повинна погодитися на пропозицію, бо відмова може зашкодити її родині. Стверджувала вона, що в період окупації російським військовим свій номер мобільного телефону не надавала, і в той період з ними не співпрацювала.

За словами жінки, вона злочин вчинила з метою забезпечення безпеки своїй родині та в зв`язку зі скрутним матеріальним становищем, просила врахувати, що вона має 4-х малолітніх дітей, те, що вона потрібна, як дітям так і чоловіку, якому наразі дуже тяжко одному дбати про дітей. Також просила врахувати її стан здоров`я, та стан здоров`я дітей, які мають ряд хронічних захворювань, та не позбавляти її волі. Проте свідок по справі розповіла на засіданні зовсім іншу версію цією історії. За її словами, під час окупації вона ходила до обвинуваченої зарядити телефон. Російські військові брали у господарстві обвинуваченої воду з колодязя та спілкувалися з нею.

В результаті Чернігівський районний суд призначив жінка покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на Черкащині засудили пенсіонера із проросійськими поглядами, який звірства рашистів звалював на «українців-бандерівців».

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