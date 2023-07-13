Полийте цим чудо-настоєм огірки у найближчі дні: врятуєте їх від багатьох хвороб та пожовтіння (відео)

Щоб овочі добре розвивалися, давали здорову зав'язь, їх потрібно періодично підгодовувати різними добривами, які можна приготувати кожному городнику вдома.

Як це зробити за допомогою насіння вівса, показали на YouTube «Поради біолога».

Три чайні ложки ячменю подрібнити в блендері, додати 2 літри води і знову добре збити. Після цього розчин повинен настоятися протягом доби.

Потім його потрібно процідити через сито, додати ще літр води. Вийшло 3 літри маткового розчину.

Для поливу під корінь та обприскування по листку потрібно склянку маточного розчину розвести у 3 літрах води.

Полив та обприскування проводити раз на 20−25 днів.

Раніше ми розповідали, як можна збільшити кількість кущів томатів, якщо розсади виявилося замало.

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