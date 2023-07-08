Працівники військкомату відібрали телефон у дівчини (відео)

Схоже, військкому Одеської області Олександру Охріменку, призначеному замість Євгена Борисова, звільненого за стрімке покращення на мільйони доларів свого фінансового становища, прибуло головного болю. У соцмережах розходиться відео, де, як стверджує автор, озброєні співробітники Ізмаїльського ТЦК відбирають мобільний телефон у дівчини.

Причиною того, що військовик відібрав у дівчини телефон, начебто була фільмування нею «роботи» співробітників ТЦК, які схопили на вулиці чоловіка й планували кудись везти. Після «конфіскації» військовики посідали в авто і поїхали, лишивши на місці розгублену дівчину без телефону.

— Про цей випадок ми дізналися з моніторингу соцмереж, — розповіла «ФАКТАМ» речниця главку поліції Одеської області Любов Гордієвська. — Заява від потерпілої до правоохоронців поки ще не надходила, тому інформацію про подію занесли до журналу єдиного обліку і перевіряємо її. Намагаємося встановити місце події та її учасників.

За інформацією джерела «ФАКТІВ», якщо дівчина не відгукнеться, шукати де, коли й з ким це трапилося можна довго — відео могло бути відзняте як в Ізмаїлі, так і в інших містах району. Або ж і в іншому місті області (в соцмережах спочатку вказували, що це відбулося в Одесі, потім — що в Ізмаїлі). Єдине, що наразі можна стверджувати — номери автівки потерпілої видані в Одеській області.

Раніше прямо на вокзалі були затримані й доставлені до ТЦК музиканти київської групи Junket, що приїхали на благодійний виступ збирати гроші на допомогу ЗСУ. Один з хлопців, що мав при собі документи про відстрочку від мобілізації, був відпущений. Двох інших мобілізували в той же день і відправили до військової частини. Там спочатку хотіли зарахувати новобранців у десантники, але оскільки у тих не було ніяких навичок для цього, то оформили у військовий оркестр.

У лютому 2023-го, вручаючи повістку чоловікові на вулиці, військовики гуртом скрутили його й вклали на тротуар. А в червні — також при врученні повістки — влаштували стрілянину (добре, хоч холостими) у місті Рені.

На жаль, співробітники ТЦК закони й права громадян порушують і в інших регіонах. І не тільки при мобілізації до армії. Як вказується у доповіді «Правового контролю», складеній за участю народних депутатів, журналістів, громадських діячів, антикорупційних активістів, корупція у ТЦК стала корупцією № 1 в Україні, «відмазки» від армії стали джерелом збагачення для багатьох військкомів та голів воєнно-лікарських комісій.

Нагадаємо: заступник міністра оборони Олександр Павлюк закликав повідомляти про порушення законів службовцями ТЦК за телефоном 0−800−31−01−79 або на електронну пошту [email protected].



Фото: стоп-кадр відео

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