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Клуб споживачів

Вимагайте нової трубочки: адвокат розповів про три схеми розводу водіїв за «п'яне водіння»

19:15 13 липня 2023
поліція

Іноді водії потрапляють в ситуацію, коли їх зупиняють співробітники правоохоронних органів та перевіряють на вживання алкоголю. Водієві завжди треба знати, як правильно спілкуватись з правоохоронцями.

Адже бувають випадки, коли навіть зовсім тверезих людей «розводять» на великий штраф. Про це розповів адвокат Роман Симутін.

Ситуація 1
Поліція різко питає водія, чи вживав він алкоголь сьогодні. Здебільшого цікавляться, чи вживали спиртне вчора. Чомусь більшість водіїв відповідають — так. І відразу постає законна причина для освідування.

І хоча потім буде маса порушень при складанні протоколів або матеріалів, але, як сказав суддя апеляційного суду: «Процедура порушена, але ж він сказав, що пив».

Ситуація 2
Поліцейські не зафіксували на відео, що чоловік був за кермом, але запропонували переставити авто, щоб не заважати іншим учасникам руху.

Людина сідає за кермо і сумлінно переставляє авто на 2 метри. До суду потрапить саме друге відео, коли машину переставляли.

Ситуація 3
Водій дихнув у трубочку й прилад показав у межах норми — 0,2 проміле. Копи одразу запропонують дихнути ще раз, повторно. В такому разі прилад покаже стан сп'яніння.

Адвокат радить не вестися на цей «розвод», а вимагати для повторної перевірки нову трубочку.

Нагадаємо, водія, який під час руху тримає в руці мобільний телефон, обов'язково покарають. А якщо сталась ДТП, то покарання зросте втричі.

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