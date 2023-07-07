Великий штраф і вилучення прав: як можуть покарати водія навіть за коротку фразу по телефону під час руху

Правила дорожнього руху в Україні містять пряму заборону на розмови по мобільному телефону за кермом, адже водії, які не дотримуються цього правила, наражають на небезпеку не тільки себе, але й інших учасників руху.

В пункті 2.9.д Правил йдеться про заборону навіть тримання телефону в руках під час руху авто, нагадує видання Wheel-News.

За таку звичку можна отримати штраф в розмірі 510 гривень.

Якщо ж розмова по телефону стала причиною ДТП, штраф збільшиться до 1445 грн.

А ще в такому випадку можна позбутися водійського посвідчення (терміном від 6 до 12 місяців). Також посвідчення водія можуть вилучити до моменту судового засідання та вироку після розгляду справи. В такому випадку керувати автівкою можна з тимчасовим талоном.

Проте законом та правилами все ж дозволяється користуватися навушниками, які дозволяють здійснювати короткі розмови у разі крайньої потреби.

Нагадаємо також, що в Києві останнім часом почастішало виписування штрафів за паркування авто на велодоріжках. Сума санкції складає від 340 до 680 гривень, однак в окремих випадках інспектори мають право евакуювати автомобіль порушника на арештмайданчик.

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