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Капкейки з фруктово-ягідною начинкою: смачний рецепт від кондитерки Наталі Берладин

22:31 20 липня 2023
Капкейки з фруктово-ягідною начинкою

Капкейки — фактично це маленькі тортики. Їх популярність зумовлена не тільки красою та смаком, але й тим, що порційні ласощі зручні для вживання.

Рецептом смаколика з «ФАКТАМИ» поділилась відома кондитерка Наталя Берладин.

- У основі капкейку кекс, запечений в тонкому папері або алюмінієвій формі, — говорить Наталя Берладин.- Кекс може бути шоколадний, ванільний, лимонний… Начинка може бути фруктова, ягідна або, наприклад, солона карамель з горішком, а крем — ніжний вершковий, масляний, шоколадний…

— Як декорують капкейки?

— Декор також може бути різноманітний -- сезонні фрукти, ягоди, шматочки шоколаду, цукерок, шоколадне драже.

— Поділитесь рецептом?

- Із задоволенням! Важливо знати, що всі інгредієнти для кексів мають бути кімнатної температури, а от для крему, навпаки, мають бути холодні.

Капкейки

Кекси (рецепт розрахований на 12 штук)

  • 1яйце
  • 110 г цукру
  • 30 г вершкового масла
  • 30 г олії
  • 130 г молока
  • 110 г борошна
  • 30 г какао
  • 3 г розпушувача
  • 3 г соди

Змішати всі сухі інгредієнти, додати інші та збити все за допомогою вінчика. Розлити по формочках. Випікати при температурі 180 градусів протягом 25−30 хвилин (до сухої шпажки).

Начинка фруктово- ягідна

  • 100 г ягід (це можуть бути вишня, полуниця, малина, ожина, чорниця)
  • 1−2 столових ложки цукру
  • 1 чайна ложка крохмалю

Все гарно розмішати, поставити на маленький вогонь і довести до кипіння, помішуючи. Проварити ще 2 хвилини до легкого загустіння. Перелити на тарілку, дати охолонути, тоді можна начиняти кекси.

Крем Чіз на вершках

  • 150 г вершкового крем-сиру (Креметте)
  • 150 г вершків 36% жирності
  • 40−50 г цукрової пудри
  • Збити міксером на середніх оборотах

Коли кекси охололи, за допомогою ножа робимо дірочки діаметром 1−1,5 м до середини кексу. За допомогою кондитерського мішка або чайної ложечки начиняємо. Потім прикрашаємо кремом за допомогою насадки.

Капкейки зберігаються у холодильнику не більше ніж 72 години з моменту приготування крему.

Нагадаємо рецепт морквяних капкейків та смачного сирного крему до них.

Фото з альбому Наталі Берладин

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