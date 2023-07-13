Капкейки з фруктово-ягідною начинкою: смачний рецепт від кондитерки Наталі Берладин
Капкейки — фактично це маленькі тортики. Їх популярність зумовлена не тільки красою та смаком, але й тим, що порційні ласощі зручні для вживання.
Рецептом смаколика з «ФАКТАМИ» поділилась відома кондитерка Наталя Берладин.
- У основі капкейку кекс, запечений в тонкому папері або алюмінієвій формі, — говорить Наталя Берладин.- Кекс може бути шоколадний, ванільний, лимонний… Начинка може бути фруктова, ягідна або, наприклад, солона карамель з горішком, а крем — ніжний вершковий, масляний, шоколадний…
— Як декорують капкейки?
— Декор також може бути різноманітний -- сезонні фрукти, ягоди, шматочки шоколаду, цукерок, шоколадне драже.
— Поділитесь рецептом?
- Із задоволенням! Важливо знати, що всі інгредієнти для кексів мають бути кімнатної температури, а от для крему, навпаки, мають бути холодні.
Капкейки
Кекси (рецепт розрахований на 12 штук)
- 1яйце
- 110 г цукру
- 30 г вершкового масла
- 30 г олії
- 130 г молока
- 110 г борошна
- 30 г какао
- 3 г розпушувача
- 3 г соди
Змішати всі сухі інгредієнти, додати інші та збити все за допомогою вінчика. Розлити по формочках. Випікати при температурі 180 градусів протягом 25−30 хвилин (до сухої шпажки).
Начинка фруктово- ягідна
- 100 г ягід (це можуть бути вишня, полуниця, малина, ожина, чорниця)
- 1−2 столових ложки цукру
- 1 чайна ложка крохмалю
Все гарно розмішати, поставити на маленький вогонь і довести до кипіння, помішуючи. Проварити ще 2 хвилини до легкого загустіння. Перелити на тарілку, дати охолонути, тоді можна начиняти кекси.
Крем Чіз на вершках
- 150 г вершкового крем-сиру (Креметте)
- 150 г вершків 36% жирності
- 40−50 г цукрової пудри
- Збити міксером на середніх оборотах
Коли кекси охололи, за допомогою ножа робимо дірочки діаметром 1−1,5 м до середини кексу. За допомогою кондитерського мішка або чайної ложечки начиняємо. Потім прикрашаємо кремом за допомогою насадки.
Капкейки зберігаються у холодильнику не більше ніж 72 години з моменту приготування крему.
Нагадаємо рецепт морквяних капкейків та смачного сирного крему до них.
Фото з альбому Наталі Берладин4