Липневе підвищення пенсій: хто буде додатково отримувати 1450 гривень після перерахунку

У липні після чергового підвищення виплат у деяких пенсіонерів пенсія збільшилась на 1450 гривень, а середній розмір липневого підвищення складає 1020,71 грн. Загалом перерахунок зробили для 19 419 пенсіонерів. Такі дані наводить видання На пенсії.

Найбільше підвищення отримали особи, яким призначили пенсії згідно із Законом «Про статус народного депутата України» — у 659 осіб з цієї категорії пенсії в середньому зросли на 1450,98 грн.

На другому місці — держслужбовці, яким у середньому додали по 1046,70 грн (перерахунок провели для 16 989 осіб).

На третьому місці за рівнем збільшення пенсійних виплат опинилися працівники органів місцевого самоврядування, у яких щомісячні виплати зросли в середньому на 634,89 грн. Таке підвищення отримали 1574 особи.

Найменший розмір доплати в липні отримали 197 громадян, яким пенсію призначено згідно із законом «Про наукову та науково-технічну діяльність» — у середньому підвищення становить 422,51 грн.

Зверніть увагу, що у декого з пенсіонерів можуть забрати половину пенсії. Зокрема таке трапляється, коли пенсіонер несвоєчасно повідомляє ПФУ про своє працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю.

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