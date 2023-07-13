Мінус 50 відсотків: у кого з пенсіонерів можуть забрати половину пенсії

Попри труднощі, пов'язані з війною, держава намагається стабільно виплачувати пенсіонерам пенсії у повному обсязі. Але в деяких випадках громадян змушують повертати вже отримані ними кошти.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Таке може трапитися, коли людині, яка отримує пенсію, нарахували більше, ніж їй належить отримувати.

Як правило, таке буває, коли пенсіонер несвоєчасно повідомляє ПФУ про своє працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю. А зробити це потрібно протягом 10 днів після того, як з’явилася робота чи оформлений ФОП — для цього слід надати копію наказу про прийняття на роботу, копію трудової книжки або копію цивільно правового договору.

Також у Пенсійний фонд потрібно повідомляти й про звільнення з роботи чи припинення реєстрації підприємницької діяльності. Це можна зробити, подавши паперову заяву, а також онлайн — через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

Якщо під час звірки даних працівники фонду помітять, що пенсіонер не повідомив про працевлаштування, а пенсія йому на той момент вже може бути виплаченою, отримувача попросять добровільно повернути надані йому зайві кошти. Якщо він відмовиться це зробити, то ПФУ за законом має право самостійно стягнути 20% від його пенсії.

Наведений приклад — не єдиний випадок, коли можна «не дорахуватися"частини пенсії. До того ж може йтися вже не про 20, а про 50%.

Половину пенсії можуть забрати, наприклад, на утримання членів сім'ї (аліменти); на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій, де працював пенсіонер (якщо він — серед відповідальних за ті збитки); на відшкодування збитків, якщо пенсіонер завдав шкоди здоров’ю іншій людині, а також у зв’язку зі смертю потерпілого; на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати у передбачених законом випадках.



Нагадаємо, в Україні існує декілька видів пенсії. Пенсіонери можуть переходити з одного виду на інший, який їм більш вигідний.

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