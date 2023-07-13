Жінки в Україні зможуть йти в декрет пізніше: Рада прийняла важливе рішення

Верховна Рада України ухвалила закон щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами (як відомо, на неї мають право і непрацюючі українки).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За ухвалення закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами» (реєстраційний номер 9271) проголосувало 267 народних депутатів.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що в Україні жінкам гарантована обов’язкова оплачувана відпустка у звязку з вагітністю та пологами, момент початку та звершення якої визначено законодавством.

Така відпустка на сьогодні триває 126 календарних днів (70 днів до пологів і 56 днів після них). У разі народження 2 і більше дітей та при ускладненні пологів тривалість відпустки збільшується до 140 днів (70 до та 70 після пологів). При цьому Жінки не мають можливості змінити дату початку такої відпустки. Нині якщо жінка не використала частину вказаної відпустки до пологів, то ці невикористані дні не можуть бути використані після пологів.

В ухваленому сьогодні законі з реєстраційним номером 9271 працюючим жінкам, у разі відсутності медичних протипоказань, надається право за власним бажанням розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 днів до очікованої дати пологів. А також дозволено переносити невикористані дні ввідпустки на період після пологів. При цьому загальна тривалість такої відпустки не змінюється.

Як відомо, відповідно до чинного законодавства, жінки, віднесені до I-III категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на 180 днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами (90 днів до пологів та 90 днів після).

А в 2021 році Кабінет Міністрів раніше затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам. В декрет може піти будь-який родич, якщо мати одиначка. Відпустка надається одноразово на 14 днів без урахування святкових і неробочих.

Нагадаємо, на засіданні ВР 13 липня також прийняли у першому читанні законопроект про легалізацію медичного канабісу.

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