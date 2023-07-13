Рада схвалила легалізацію медичного каннабісу: що відомо

Верховна Рада України, яка хоче пом'якшити покарання для військовослужбовців з урахуванням воєнного стану, схвалила легалізацію медичного каннабісу. Відповідний законопроект № 7457 було підтримано у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Законопроект ухвалено за основу 268 голосами.

Судячи з назви, він покликаний легалізувати обіг рослин роду конопель (канабіс) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Мета — створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих у результаті війни.

Передбачається обмежена легалізація каннабісу, його смоли, екстрактів і настоянок, а також тетрагідроканнабінолу (ТГК) — першого та єдиного на сьогодні каннабіноїду, дозволеного для медичного застосування в деяких країнах.

Як відомо, препарати на основі синтетичного ТГК використовуються у низці західних країн для усунення побічних ефектів хіміотерапії при раку. Дослідження підтверджують, що вони можуть бути ефективними при глаукомі, синдромі Туретта, шизофренії, різноманітних психозах, фантомних болях, нейропатичному болю та деяких інших захворюваннях.

Навіщо легалізація медичного каннабісу українцям

Як йдеться у пояснювальній записці, в Україні відсутнє регулювання у сфері поводження з речовинами, що належать до наркотичних та психотропних, але при цьому необхідних для надання якісних медичних послуг, запобігання стражданням пацієнтів та допомоги в одужанні від складних хвороб.

В Україні це питання особливо актуальне для таких категорій:

діти з епілепсією

онкохворі

хворі, які потребують паліативної допомоги (при невиліковних хворобах)

ветерани війни з ПТСР.

Наразі чинне законодавство забороняє будь-яку діяльність щодо канабісу, його смоли, екстрактів та настоянок, а також ТГК. У контексті легалізації коноплі йдеться виключно про канабіс із допустимою концентрацією ТГК. Її ступінь ще належить встановити Кабінету міністрів.

Використовувати канабіс у медицині дозволено у 56 країнах світу, серед яких Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США та Канада.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» 29-річний командир медичної роти 25-й бригади, капітан медичної служби Віталій Жук заявив, що допомагати ветеранам з ПТСР треба було «ще позавчора», тому що люди вимушені справлятися з постійними болями своїми силами або звертаються до непрофесіональних психологів і психіатрів.

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