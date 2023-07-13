Мова агресора: у Києві заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях

Київська міська рада, яка здійснила черговий етап перейменування вулиць в столиці, запровадила заборону на пісні та інші російськомовні культурні продукти у публічних місцях.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Як пояснив депутат Київської міськради Вадим Васильчук, такі заходи вжили, аби захистити український інформаційний простір від впливу держави-агресора.

«Фактично, передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та послуги. Російська — мова країни-агресора, і їй не місце у серці нашої столиці», — зазначив депутат.

Він уточнив, що конкретно мова йде про:

книги,

художні альбоми,

аудіовізуальні твори,

музичні звукозаписи,

вироби художніх промислів,

театральні та циркові вистави,

концерти,

культурно-освітні послуги.

Крім цього, додав депутат, заборона розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Таке рішення підтримав 71 депутат.

Водночас Київрада не повідомила, яким чином слідкуватимуть за дотриманням нового обмеження та яке покарання передбачене за порушення рішення міськради.

Відзначимо, що Конотопська міська рада (Сумська область) ухвалила рішення про заборону російської музики в публічних місцях ще у 2022 році.

А на Київщині досі не лише транслюють російські пісні, але й чинять насилля проти тих, хто робить зауваження про це.

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