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Спотворювали національну свідомість: у Києві перейменували ще 14 об’єктів

18:33 13 липня 2023
Перейменування вулиць

Київрада, яка затвердила нові назви станцій метрополітену, перейменувала ще 14 міських об’єктів у столиці, назви яких пов’язані з країною-агресором та її сателітами.

Про це повідомляє сайт міськради за підсумками голосування 13 липня.

«Росія десятиліттями нав’язувала свої наративи, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Зараз спільними зусиллями разом з мешканцями столиці проводимо комплексний процес дерусифікації у столиці. У багатовіковому Києві не має залишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим», — сказав секретар Київради Володимир Бондаренко.

Зокрема, у столиці перейменували:

Дарницький район:

  • сквер Трудової Слави на сквер імені Павла Горянського;
  • вулицю Челюскінців на вулицю Героїв Зміїного;
  • провулок Крилова 1-ий на провулок Бахмутський;
  • провулок Крилова 2-ий на провулок Джмелиний;
  • провулок Крилова 3-ий на провулок Щучий.

Шевченківський район:

  • парк ім. О. С. Пушкіна на парк імені Івана Багряного;
  • сквер ім. Валерія Чкалова на сквер Літературний.

Деснянський район:

  • провулок Ватутінський на провулок Зазимський;
  • вулицю Маяковського на вулицю Тараса Коваля;
  • вулицю Теодора Драйзера на вулицю Рональда Рейгана.

Дніпровський район:

  • вулицю Травневу на вулицю Качину;
  • вулицю Мініна на вулицю Олександра Лазаревського;
  • вулицю Пожарського на вулицю Дмитра Багалія.

Оболонський район:

  • вулицю Совхозну на вулицю Дунайську.

Нагадаємо, що у Києві найближчим часом розпочнуться роботи з декомунізації монумента Батьківщини-Матері.

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