Після спроби збройного заколоту та «походу на москву» найманців групи «Вагнер», російська фсб отримала завдання ліквідувати фінансиста ПВК євгєнія пригожина.

Як повідомляють в ГУР Міноборони України, про це в інтерв’ю американському журналісту Говарду Альтману повідомив керівник української військової розвідки Кирило Буданов.

«Будь-які дії, спрямовані на дестабілізацію всередині росії, корисні для України, тому в мене був хороший настрій», — так Буданов казав про його власні відчуття від новини про початок бунту в рф та додав, що про наміри здійснити подібні дії всередині росії українській воєнній розвідці було відомо давно.

«Ми не можемо говорити про їхній серйозний вплив (на війну росії проти України. — Авт.), оскільки усі ці події тривали дуже короткий період часу. Втім, була завдана певна шкода військово-космічним силам рф. По-друге, ми не очікуємо появи ПВК „Вагнер“ в Україні як окремого суб'єкта, який виконує власні операції. І я вважаю, що цей фактор для нас доволі важливий», — зазначив він.

Очільник ГУР нагадав, що «вагнерівці» знищили 8 російських військових авіасуден, зокрема повітряний захищений командний пункт на базі літака ІЛ-22 М.

Після спроби заколоту російські спецслужби отримали завдання на вбивство власника ПВК «Вагнер».

«Ми знаємо, що завдання вбити пригожина доручили фсб. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?», ― сказав Кирило Буданов.

Раніше керівник ГУР Міноборони зазначав, що «вагнерівці» не воюватимуть в Україні, та називав ПВК «найефективнішим підрозділом рф, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну».

Фото зі сторінки ГУР МО України

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