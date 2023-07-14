Новий порядок виплат ВПО: у яких випадках переселенцю, який перебуває за кордоном, продовжать виплачувати допомогу

В Україні ухвалили зміни, які стосуються порядку виплати допомоги переселенцям. Нововведення наберуть чинності з 1 серпня 2023 року.

В Міністерстві соцполітики розповіли про деякі нюанси нових рішень стосовно ВПО, давши відповіді на найпоширеніші запитання.

Чи може бути продовжено термін перебування ВПО за кордоном понад 30 днів, і при цьому не буде втрачено право на виплату допомоги?

Так, якщо на то в особи є поважні причини. Зокрема, до 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, лікування, реабілітації, що підтверджується відповідними документами, зокрема за запрошенням приймаючої сторони. Також не включатимуться дні перебування за кордоном з таких причин, як смерть членів сім’ї особи та її родичів, догляд за хворою дитиною віком до 18 років, перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, у зв’язку з якими особа не за власним бажанням не могла повернутися з-за кордону та може підтвердити такі обставини документально.

Якщо маю 100 тисяч гривень не на депозитному, а на поточному рахунку, чи є це підставою для позбавлення мене виплат?

Один з критеріїв призначення чи перепризначення допомоги — наявність коштів, які не використовуються та накопичуються на депозитних рахунках. Тобто наявність коштів на поточних рахунках не впливатиме на ваше право.

У яких випадках виплати можуть бути продовжено ще на 6 місяців? Які для цього мають бути причини?

Для тих ВПО, які вперше звернуться по отримання допомоги після 1 серпня 2023 року, допомога може бути призначена на другий шестимісячний період за зверненням, якщо, наприклад: середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує розміру чотирьох розмірів мінімальної зарплати; або у складі сім’ї є діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, або особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно); чи громадяни мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними та інше.

Нагадаємо, що після того, як з 1 липня в Україні було скасовано карантин, введенний через пандемію коронавірусу, поновилися й деякі вимоги до переселенців. Так, пенсіонерам — внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги — внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні «Ощадбанку» кожні шість місяців. До отримання ЕПП пенсіонери-ВПО мають проходити фізичну ідентифікацію кожні три місяці.

Фото Pixabay

72

Читайте нас у Facebook та Instagram