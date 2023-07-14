Додайте трохи горілки — і город очиститься за ніч: рецепт «гримучої суміші», яка розправиться з будь-якими бур'янами
Боротися на дачі з бур'яном може допомогти не тільки сода, а й засіб, до складу якого входить горілка.
Як стверджують автори ТГ-каналу «Моя дача. Сад і город», «гримуча суміш» допоможе очистити ділянку практично за ніч.
Для приготування розчину знадобляться:
- Дев'ятипроцентний уксус;
- Лимонна кислота;
- Горілка;
- Миючий засіб;
- Вода.
Уксус, миючий засіб та лимонну кислоту (по дві столових ложки) змішують, додають 50 мл горілки і три склянки води. Отриманий засіб ретельно розмішують, вливають в розпилювач і обробляють участки, що заросли сміттєвою травою.
Також боротися з травою може допомогти оцет та засіб для миття посуду. Їх змішують із водою та обприскують ділянки у сонячний день.
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