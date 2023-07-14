Додайте трохи горілки — і город очиститься за ніч: рецепт «гримучої суміші», яка розправиться з будь-якими бур'янами

Боротися на дачі з бур'яном може допомогти не тільки сода, а й засіб, до складу якого входить горілка.

Як стверджують автори ТГ-каналу «Моя дача. Сад і город», «гримуча суміш» допоможе очистити ділянку практично за ніч.

Для приготування розчину знадобляться:

Дев'ятипроцентний уксус;

Лимонна кислота;

Горілка;

Миючий засіб;

Вода.

Уксус, миючий засіб та лимонну кислоту (по дві столових ложки) змішують, додають 50 мл горілки і три склянки води. Отриманий засіб ретельно розмішують, вливають в розпилювач і обробляють участки, що заросли сміттєвою травою.

Також боротися з травою може допомогти оцет та засіб для миття посуду. Їх змішують із водою та обприскують ділянки у сонячний день.

Фото Pixabay

12

Читайте нас у Facebook та Instagram