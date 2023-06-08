Сода — незамінна помічниця на городі: і шкідників з бур'янами прожене, і огірки підживить

Сода може не тільки допомогти дачникам полегшувати наслідки укусів комарів і мошок, але й буде корисною на городі — як добриво, так і засіб боротьби з комахами.

Як твердять автори «Моя дача. Сад і город», за допомогою соди можна зменшити «нашестя» гусені та мурах.

Так, для боротьби з гусінью 5 ст.л. соди розбавляють у 10 л води та обприскують рослини. Якщо у вас на городі завелися слимаки або равлики, то краще суху соду розсипати по листям.

А для того, щоб зменшити популяцію мурах, розчином (пачка соди на відро води) проливають мурашники і місця, де їх багато. Також можна розсипати навколо таких місць суху соду.

Содою обробляють чагарники, зокрема, смородину та аґрус, щоб запобігти борошнистій росі. Для цього 4 ст. соди та 2 ст.л. рідкого мила розчиняють у 10 л води. Поливають кущі з лійки з розпилювачем. Витрата — лійка на дорослий кущ.

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У червні-липні можна підживити содою огірки і помідори: 10 ч.л. на 10 літрів води.

Допоможе сода і у боротьбі з попелицею на трояндах. Розчин для обприскування готують так: 4 ст. соди на 10 літрів води. Обприскування проводиться у вечірній час. Достатньо кількох обробок.

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Також цей засіб можна застосовувати для бороби з бур'янами. Для цього півпачки соди розчиняють у лійці з водою і проливають зарослі ділянки. Сміттєву траву це не зведе, але дозволить уповільнити її зростання.

Сода є незамінним помічником і вдома — її застосовують для чищення побутової техніки. Зокрема, з її допомогою можна позбутися плісняви у пральній машинці.

Фото Pixabay

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