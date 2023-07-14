Титулований одноклубник Зінченка забив безглуздий гол у свої ворота з 35 метрів (відео)

Одним з антигероїв товариського матчу в Німеччині між «Нюрнбергом» та англійським «Арсеналом» став півзахисник «канонірів», чемпіон Європи у складі збірної Італії Жоржиньо, який забив безглуздий гол у свої ворота метрів з 35.

На 62-й хвилині поєдинку (на той час «Арсенал» завдяки голу Сака в дебюті вів у рахунку 1:0) уродженець Бразилії Жоржиньо не зміг обробити незручний пас запасного голкіпера англійців естонця Хайна і в боротьбі з суперником «вистрілив» по своїх воротах, які, на жаль для гостей, на той момент були порожніми. Так ось «самостріл» переможця Ліги чемпіонів (ще у складі «Челсі») позбавив «Арсенал» перемоги — 1:1.

Додамо, що український легіонер «Арсенала» Олександр Зінченко, який чекає на поповнення в сім'ї, участі в поєдинку проти «Нюрнберга» не брав, оскільки відсутній на зборі команди в Німеччині через наслідки травми. Але вже найближчої неділі футболіст разом з «канонірами» вирушить до США, де у команди Мікеля Артети, зокрема, заплановані поєдинки проти «Манчестер Юнайтед» та «Барселони».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команді Уейна Руні забили феноменальний гол ударом зі своєї половини поля.

Фото ФК «Арсенал»

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