Титулований одноклубник Зінченка забив безглуздий гол у свої ворота з 35 метрів (відео)
Одним з антигероїв товариського матчу в Німеччині між «Нюрнбергом» та англійським «Арсеналом» став півзахисник «канонірів», чемпіон Європи у складі збірної Італії Жоржиньо, який забив безглуздий гол у свої ворота метрів з 35.
На 62-й хвилині поєдинку (на той час «Арсенал» завдяки голу Сака в дебюті вів у рахунку 1:0) уродженець Бразилії Жоржиньо не зміг обробити незручний пас запасного голкіпера англійців естонця Хайна і в боротьбі з суперником «вистрілив» по своїх воротах, які, на жаль для гостей, на той момент були порожніми. Так ось «самостріл» переможця Ліги чемпіонів (ще у складі «Челсі») позбавив «Арсенал» перемоги — 1:1.
Додамо, що український легіонер «Арсенала» Олександр Зінченко, який чекає на поповнення в сім'ї, участі в поєдинку проти «Нюрнберга» не брав, оскільки відсутній на зборі команди в Німеччині через наслідки травми. Але вже найближчої неділі футболіст разом з «канонірами» вирушить до США, де у команди Мікеля Артети, зокрема, заплановані поєдинки проти «Манчестер Юнайтед» та «Барселони».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команді Уейна Руні забили феноменальний гол ударом зі своєї половини поля.
Фото ФК «Арсенал»157