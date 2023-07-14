Девід та Вікторія Бекхем витратили майже 2400 доларів на вечерю з друзями

Кажуть, що Девід і Вікторія Бекхем, які нещодавно привітали доньку з днем народження, відвідали ресторан і бар LPM в Маямі. Повідомляється, що у них є будинок у цьому місті. Пара цього тижня провела вечір з друзями, а вони потім повечеряли в елітному ресторані, який спеціалізується на середземноморській кухні.

Стверджується, що 48-річний Девід і 49-річна Вікторія за цю вечерю отримали чималий рахунок.

PageSix повідомляє, що пара під час свого візиту замовила такі страви, як салат з ендивієм (салатним цикорієм. — Авт.), рігатоні з арраббіатою (паста з гострим соусом. — Авт.) і рибою бранзіно (європейський морський окунь. — Авт.).

Видання також стверджує, що їхній рахунок включав 20-відсоткові чайові у розмірі 373 доларів і майже 200 доларів у вигляді податків, що в цілому склало 2390 доларів.

Видання додає, що неясно, чи залишили Девід і Вікторія додаткові чайові, але джерело стверджує, що вони та їхні гості були «дуже ввічливими з персоналом ресторану».

Кажуть, що пару супроводжували до ресторану і з ресторану через чорний вхід, при цьому стверджується, що вони вечеряли за ширмою.

За даними PageSix, Девід і Вікторія вже не вперше з'являються в ресторані та барі LPM у Маямі. Кажуть, що вони відвідували заклад у 2021 році і тоді залишили понад 30 відсотків чайових від свого рахунку.

Девід і Вікторія вже багато років пов'язані з Маямі, зокрема з футбольним клубом Inter Miami CF, президентом якого відомий футболіст і є.

Раніше «ФАКТИ» писали, що подружжя Бекхемів відвідало Японію.

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