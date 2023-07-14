«Наближати перемогу набагато легше»: відомий співак розповів, яку суму вдалося зібрати на підтримку України під час туру Європою

Українські артисти Юлік та Андрій Заліско вдруге здійснили благодійний тур містами Європи. Крайній, зокрема, відбувся в Іспанії. У списку концертного туру були міста Міхас, Малаз, Барселона, Торрев'єс, Аліканте, Картахена, Мадрид, Калп, Мурсія, Севілья та Уельва. Підсумовуючи результати туру, артистам вдалось зібрати 17 тисяч 285 євро допомоги для України.

«Люди там, звісно, відрізняються. Зокрема, наша аудиторія — це ті, хто вже давно виїхав та живе там чимало років, — розповів Юлік. — Звісно, також чимало біженців. Наша основна мета туру — підняття патріотично-бойового духу, а також збір коштів. Так приємно дарувати українську пісню, культуру та душу тим людям, які вже почали забувати наші пісні. Українська душа — це те, що нас супроводжувало весь час. Всі дуже привітні, сприяють у всьому й підтримують один одного. Хочу подякувати усім. Знайте, завдяки вам наближати перемогу стає набагато легше. Проте є й ті, хто палиці в колеса вставляє, адже є міста де, на жаль, асоціації не товаришують і робили ну дуже неприємні речі».

Артист пригадав: за три дні до концерту його колега Андрій Заліско примудрився захворіти й заразити всіх.

«Добре, що наші українці дуже добрі й завели нас до лікаря. Поставили діагноз, і ми кілька днів пили антибіотики, щоб на концерті співати гарно».

У Барселоні на концерт українських зірок прийшла росіянка, яка під час паузи вигукнула на весь зал, що вона з росії та підтримує Україну.

«Навіть вивчила культові українські фрази та добряче задонатила на ЗСУ. В основному в нас українська та іспанська аудиторія, такі випадки, що росіяни приходять, поодинокі. Після повернення в Україну ми починаємо активно готуватися до туру Україною. Плануємо охопити чимало міст, ну й звісно, зробити хорошу справу для нашої Батьківщини».

Невдовзі у співаків буде й новий закордонний тур — Італія, Іспанія (кілька міст), Чехія, Америка та Британія.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Джамала зібрала на підтримку України ще понад 2 млн гривень.

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