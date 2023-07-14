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Суспільство та люди

Українцям дозволили складати іспит на права водія в центрах надання адмінпослуг

16:40 14 липня 2023
Водійські права

В Україні, де нещодавно змінили умови отримання посвідчень водіїв, уряд розширив перелік сервісів у Центрах надання адміністративних послуг. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, тепер у них можна скласти теоретичний іспит на право керування транспортними засобами, замовити довідку про несудимість та отримати послуги у сфері будівництва. Теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення раніше приймали сервісні центри МВС. Тепер його можна складати у ЦНАПах, забезпечених необхідним обладнанням.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляв про проведення аудиту роботи сервісних центрів, кілкість яких планують скоротити. До кінця року класи, де складатимуть теоретичні іспити, обладнають камерами відеоспостереження, які унеможливлять існування так званих «сліпих» зон. Також планують ідентифікувати кожну людину, яка складатиме іспити.

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