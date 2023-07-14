Відвідувати автошколу необов'язково: Рада змінила умови отримання посвідчень водіїв в Україні

Цього року у процедурі отримання водійських прав відбулися певні зміни. Зокрема, претенденти не будуть обмежені в кількості спроб здачі практичної частини екзамену протягом дії свідоцтва про закінчення автошколи. Раніше на це відводилося три спроби. А днями Верховна Рада підтримала закон, яким, зокрема, дозволяється саомстійно вивчати теоретичну частину, не відвідуючи автошколи.

Як повідомляють в інформаційному управлінні парламенту, йдеться про закон щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами, спрямований на знищення корупційних схем при складанні іспитів на отримання водійських прав.

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Також документ встановлює адміністративну відповідальність за порушення порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, за порушення порядку державної акредитації закладів, що проводять відповідну діяльність, атестації їхнії спеціалістів та порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами, оформлення або видачі посвідчення водія.

За словами члена Комітету з питань правоохоронної діяльності В`ячеслава Медяника, дозвіл громадянам самостійно вивчати ПДД зменьшить надходження надлишкових коштів до автошкіл, бо вони їх використовують не за призначенням.

«Вводимо адміністративну відповідальність, щодо екзаменаторів і працівників територіальних сервісних центрів, котрі зловживають своїм службовим становищем», — зазначив він.

Уповноваженим особам органів Нацполіції надано право складати протоколи за відповідні правопорушення.

Нагадаємо, що раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляв про проведення аудиту роботи сервісних центрів, кілкість яких планують скоротити. До кінця року класи, де складатимуть теоретичні іспити, обладнають камерами відеоспостереження, які унеможливлять існування так званих «сліпих» зон. Також планують ідентифікувати кожну людину, яка складатиме іспити.

Фото Pixabay

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