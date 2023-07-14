«Захід визначився. Він виступає за перемогу України. Але без пролиття західної крові»: Андрій Піонтковський — про підсумки саміту НАТО

Відомий російський опозиціонер, політолог і публіцист Андрій Піонтковський, який раніше дав інтерв'ю «ФАКТАМ», підбив підсумки саміту НАТО у Вільнюсі.

«Обурення українського суспільства викликало не відмову США, Німеччини та низки інших країн прийняти Україну в НАТО. Україна розуміє та приймає мотиви цієї відмови. Захід не готовий поширити на територію України положення Статті 5 Статуту НАТО і тим самим взяти на себе зобов'язання боротися і вмирати поряд з українськими воїнами, захищаючи Вільний світ від навали рашистської орди. Україна сама готова виконати цю історичну місію. Від Заходу Україні потрібні безперебійні постачання сучасної зброї.

Що підірвало почуття мільйонів українців, так це лицемірство Заходу, його небажання зізнатися у власному боягузтві та спробі пояснити свою відмову фальшивою образливою для українців причиною:

«Ми не боротимемося разом з українцями, захищаючи наш чудовий Вільний світ, не тому, що ми боїмося росіян, ні, ми їх анітрохи не боїмося, а тому, що, бачите, українці демократичним рилом не вийшли. Ось коли CONDITIONS ARE MET, тоді, можливо, і будемо. Особливо якщо російська армія на той час буде розгромлена».

Захід чудово розуміє, що Україна робить і що вже зробила для всього Вільного світу ціною своїх величезних жертв. Недарма ж Столтенберг сказав: «Так, ми платимо грошима, але українці платять кров'ю. І якщо вони не встоять і Путін досягне успіху, ми платитимемо ту ж ціну».

Захід визначився. Він виступає за Перемогу України та відновлення її територіальної цілісності. Але без пролиття західної крові.

Іншого Заходу у нас із вами немає. Україні не залишається нічого іншого, як подякувати нашим доблесним західним союзникам за рішення Вільнюського саміту, які дійсно наближають (але не настільки, як нам усім хотілося б) Нашу Перемогу", — написав він у своїй колонці на сайті kasparov.ru.

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