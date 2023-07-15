Третя субота липня — дуже вдалий день для погашення своїх кредитів, а також залучення інвесторів у свої проєкти, вважають астрологи.

Сьогодні буде легко домовитись з партнерами та керівництвом, а ось вечір рекомендується провести зі своєю другою половинкою — сходити разом у кінотеатр на мелодраму або просто влаштувати романтичну вечерю при ароматних свічках, пише Ukr.Media.



Овен

Намагайтеся максимально ефективно використовувати першу половину дня: це найбільш сприятлива його частина, і шанси досягти успіхів будуть досить високими. Однак не варто розраховувати, що зірки все зроблять за вас; доведеться попрацювати, докласти зусиль, подолати перепони, інформує

Поступово ділова активність знижується, виникає потреба у відпочинку. У другій половині дня у Овнів буде можливість побачитися з друзями, приємно провести час у хорошій компанії. Небажано вирішувати і навіть обговорювати важливі питання, вести довгі розмови з людьми, з якими вам важко порозумітися.

Телець

Неоднозначний день. З одного боку, не виключені проблеми та труднощі, непорозуміння та дрібні конфлікти. З іншого, немає сумнівів у тому, що ви досягнете успіху і отримаєте навіть більші перемоги, ніж могли припустити. Не бійтеся експериментувати; бажаний творчий підхід навіть до звичайних, рутинних справ.

Тільцям немає потреби вирішувати проблеми самотужки: поряд є люди, до яких можна звернутися за допомогою, на чию підтримку можна розраховувати за будь-яких обставин. Варто прислухатися до порад старших родичів та досвідчених друзів.

Близнюки

Приємний і легкий день, який ви проведете в гармонії з собою та оточенням. Ви миролюбні, доброзичливі та привабливі; не дивно, що люди тягнуться до вас. Можливі цікаві знайомства, які отримають романтичне продовження, якщо ви захочете.

Успішно вирішуються фінансові питання, можливі надходження. Деякі Близнюки зможуть знайти нове джерело доходів. Вечір підходить для відвідування світських заходів, у тому числі офіційних: ви справите гарне враження на людей, яким давно хотіли сподобатися.

Рак

День потребує обережності. Постарайтеся утриматися від необдуманих вчинків і висловлювань, не поспішайте слідувати всім своїм поривам і потурати капризам. Багато Раків зосереджені на власних бажаннях та інтересах, не помічають потреб і навіть найближчих людей. Це може стати причиною серйозних образ та затяжних конфліктів.

Слідкуйте за порядком у фінансових справах, уникайте невиправданих витрат. Від спонтанних покупок краще утриматися: навряд чи вони будуть вдалими. Корисні поїздки, зміна обстановки та нові справи; чим більше ви зайняті, тим краще почуваєтеся.

Лев

Дуже плідний день. Особливо добре він підходить для справ, які важливі не лише для вас. Ви відчуваєте приплив енергії, розумієте, що здатні багато на що, і це дійсно так. Важливо правильно поставити мету, інакше сили будуть витрачені даремно, а сприятливий момент — втрачено.

Корисне спілкування з однодумцями, людьми, які поділяють ваші інтереси. Можна обговорювати плани, домовлятися про спільні дії. Варто вирушити за покупками: зірки обіцяють вдалі придбання. Вечір — час романтичних сюрпризів, на багатьох Левів чекає щось незвичайне.

Діва

Дуже вдалий день. Зірки на вашому боці, і цим варто скористатися, щоб досягти якихось давно поставлених цілей, реалізувати сміливі плани. Ви знайдете союзників, безкорисливих помічників, однодумців. Можливий і початок романтичних стосунків із людиною, яка буде розділяти ваші інтереси та погляди.

Буде можливість прикрасити своє життя, внести до нього щось незвичне. В одних Дів з'являться нові інтереси, в інших — хобі, яке згодом перетвориться на джерело доходів. Фінансова картина є сприятливою, покупки будуть вдалими.

Терези

Спокійний день, що добре підходить для відпочинку. Важливих справ краще не планувати. Якщо якісь питання все ж таки вимагають вашої уваги, займайтеся ними після обіду — у цей час ймовірність успіху дещо вища. Перш ніж розпочати реалізацію планів, переконайтеся в тому, що помічники та союзники готові допомогти вам; обійтися без їхньої підтримки навряд чи вдасться.

У Терезів сьогодні ймовірний прогрес у навчанні, особливо добре день підходить для вивчення гуманітарних дисциплін. Можливі скромні грошові надходження, вдалими будуть невеликі покупки. З великими придбаннями краще не поспішати.

Скорпіон

День складається непогано для тих Скорпіонів, хто готовий попрацювати та виявити терпіння. На блискавичні перемоги краще не розраховувати, як і на легкі успіхи у справах, особливо нових для вас. Настрій змінюється частіше звичайного, особливо в першій половині дня, коли будь-яка дрібниця може вибити вас з колії.

Не поспішайте з важливими рішеннями — не виключено, що пізніше ви про них пошкодуєте. Важливі організованість та самодисципліна. Як би вам не хотілося розслабитися і плисти за течією, момент для цього зараз непридатний.

Стрілець

Дуже плідний та вдалий день. Ви вирішите складні питання, добре впораєтеся зі справами, які виявилися не під силу іншим. Багато Стрільців йдуть у роботу з головою лише для того, щоб забути про проблеми та труднощі, але потім справді захоплюються і щиро радіють досягнутим результатам.

Можуть з'явитися нові бізнес-ідеї, плани, що стосуються комерційної діяльності. Не завжди вдається порозумітися з близькими людьми, можливі сварки, взаємні образи, обмін закидами та претензіями. Намагайтеся згладити гострі кути, не соромтеся зробити перший крок до примирення.

Козоріг

День у Козорогів складається досить напружено, може піднести неприємні сюрпризи. Важко уникнути конфліктів з колегами та керівництвом, зберегти рівні та гармонійні ділові відносини. До вас частіше, ніж звичайно, пред'являють претензії, не завжди обґрунтовані. Доводиться виправдовуватися, і це не приносить задоволення.

Підтримку близьких людей ви отримаєте тільки після того, як розкажете про те, що вас турбує, визнаєте свої помилки та постараєтеся їх виправити. Надходить багато суперечливої інформації; перевірте все, перш ніж ухвалити правильне рішення.

Водолій

День добре підходить Водоліям для вирішення робочих завдань, у тому числі найскладніших. Прагнучи досягти найкращих результатів, ви не шкодуєте сил, використовуєте нестандартні методи, звертаєтеся за допомогою до людей, яким колись надали послуги. Все це дає плоди. Ваші успіхи не залишаються непоміченими, а професійні позиції стають міцнішими.

Не виключене швидке кар'єрне зростання. Можливі розбіжності з близькими, не виключені сварки через дрібниці. Ваша поведінка може здаватися егоїстичною, оточення не завжди розуміє вас.

Риби

Відповідальний і серйозний підхід до справ дозволяє вам досягти успіху там, де інші зазнали невдачі. При цьому ви правильно оцінюєте свої можливості і не берете на себе зобов'язання, яке буде важко виконати. Можна експериментувати, використати оригінальні методи; часто саме вони виявляються ефективними.

Сприятливий день для спілкування. Риби приязні та уважні, люди раді провести з вами час. Буде можливість допомогти близьким, виручити людину, яка опинилась у складній ситуації.

Також представникам всіх знаків зодіаку варто пам'ятати, що за Східним гороскопом 15 липня — день Дерев'яного (або Кумедного) Собаки.

Собака — істота, чия енергія особливо сприяє творчості, креативності та турботі про оточення. Цей конкретний вид Собаки є одним з найкреативніших серед всіх представників свого виду. Він здатний особливо добре реалізовувати ідеї, які сприяють покращенню середовища для його сім'ї.

«Сьогодні спробуйте самостійно приготувати їжу, не замовляючи її або не відвідуйте ресторани. Навіть якщо у вас немає багатого досвіду, ви все одно зможете справитися, а оточення буде приємно здивовано вашими здібностями. На роботі зробіть приємність своєму колезі. Повірте, цей вчинок розірве павутину робочих відносин і принесе значно більше користі для всіх, ніж ви очікуєте», — радять знавці Східної астрології.

Щодо везіння або невдачі у фінансових питаннях, які чекають на знаки зодіаку у липні, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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