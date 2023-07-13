Україна отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти росії.

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угрупування «Таврія» Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

«Ми щойно отримали їх, ми їх ще не використовували, але вони можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою», — сказав він.

Тарнавський зазначив, що російські окупанти розуміють, що отримавши ці боєприпаси, Україна буде мати перевагу.

«Ворог відмовиться від тієї частини місцевості, де можна їх використовувати», — впевнений він.

За словами Тарнавського, рішення про те, на яких ділянках можна застосовувати касетні снаряди, прийматиме вище військове керівництво.

Він також наголосив на обмеженнях щодо використання боєприпасів, заявивши, що їх використання заборонено в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами.

«Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже стурбовані», — додав Тарнавський.

Як відомо, нещодавно у США повідомили про передачу Україні касетних боєприпасів та іншого озброєння. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ. При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме снаряди лише для звільнення територій України, тобто по росії бити не буде. До того ж росія вже давно застосовує касетні снаряди, вбиваючи українських громадян.

Фото CNN

104

Читайте нас у Facebook та Instagram