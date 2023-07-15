Помста за Краматорськ: ЗСУ знищили ворожу С-400, яка атакувала місто

Сили оборони знищили дорогу російську ЗРС С-400 «Тріумф», яка розташовувалась під Дебальцевим. Так українські військові помстилися окупантам за обстріл Краматорська.

За наявними у Центру стратегічних комунікацій даними, саме з цієї С-400 була випущена ракета по піцерії в Краматорську, повідомили в ОК «Північ».

Ворожий «Тріумф» знищили за допомогою HIMARS.

Нагадаємо, окупанти 27 червня завдали удару по центру Краматорська Донецької області. Вони поцілили по закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей.

Рятувальні роботи тривали півтори доби. Загинуло 13 людей. Серед жертв є троє дітей. Травмовано 65 людей. Тим часом у міноборони рф цинічно прокоментували атаку по місту, поширивши інформацію, що нібито завдали удару по місцю базування однієї з бригади ЗСУ.

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