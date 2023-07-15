Напередодні 86-річчя Ада Роговцева звернулася до шанувальників: що попросила актриса

16 липня відома українська актриса театру та кіно, заслужена артистка України Ада Роговцева святкуватиме свій день народження — їй виповнюється 86 років. Цього дня вона, за традицією, що склалася, гратиме у виставі «Схоже на щастя» в Жовтневому палаці.

У своєму відеозверненні напередодні дня народження Роговцева звернулася до шанувальників. За її словами, театр для неї — це щастя.

«Завершується театральний сезон, я запрошую вас, тому що я з нетерпінням чекатиму на новий сезон і нові зустрічі», — зворушливо сказала актриса.

Також вона попросила не дарувати їй квіти.

«Друзі! Благаю! Не завалюйте мене квітами! Квіти у моєму серці розквітають, коли Дрібне сузір'ячко має можливість закрити термінові запити з фронту. Кожен ваш букет — це гроші, які можуть стати чимось терміново необхідним для тих, хто воює» , — звернулася Роговцева до тих, хто планує відвідати виставу в її день народження.

Як відомо, творча спадщина української актриси Ади Роговцевої — це понад 150 ролей у театрі та понад 100 теле- та кіноролей. У 23 роки вона отримала звання заслуженої артистки України, а згодом і безліч інших нагород — Шевченківську премію, орден Княгині Ольги, «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів, звання Героїні України.

Нагадаємо, онук народної артистки Олексій Ткаченко боронить рідну землю від російських окупантів.

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