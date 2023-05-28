«Києве, ти як?» Зеленська опублікувала зворушливе відео до Дня Києва

Перша леді України Олена Зеленська зворушливо привітала столицю з її днем, який відзначається цьогоріч 28 травня.

«Києве, ти як?» На це питання відповідь дають люди, які вже другий рік повномасштабної війни відстоюють своє місто", — написала дружина президента у Telegram.

Вона наголосила, що Київ, який як і вся країна, уже другий рік зазнає ворожих обстрілів, залишається непохитним.

За легендою, місто заснував князь Кий у 482-му, отже, сьогодні воно святкує 1541 День народження.

На кадрах волонтери роздають людям на вулицях столиці великі оберемки «квітів» із повітряних кульок. До букетів прикріплена листівка зі словами: «Скажи чесно, ти як?». Їх отримали поліцейські, залізничники, перехожі чоловіки й жінки, маленький хлопчик і не тільки.

Зокрема, за її словами, жителі столиці продовжують прибирати вулиці, готувати каву, хтось мчить в офіси, а інші усміхаються за касами, а ще лікують і патрулюють, перевозять і волонтерять, рятують інших.

«Сьогодні ж, попри все, — ще й святкують. Люди, які щоночі не сплять, вартуючи спокій своєї столиці. Люди, загартовані, мов метал, і завдяки яким Київ непохитний», — заявила перша леді.

«Вітаю із твоїм днем, Києве, тебе та всіх людей, із якими твоє серце б’ється у незламному ритмі», — резюмувала перша леді.

Як відомо, минулої ночі російські варвари намагалися вдарити по Києву за допомогою рекордної кількості дронів-камікадзе. І хоч усі ворожі повітряні об'єкти, що летіли на столицю, були ліквідовані, внаслідок падіння їх уламків є руйнування, загинув 41-річний чоловік, ще двоє людей (жінка та чоловік) отримали поранення, їх госпіталізовано.

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