Можна на рік залишитися без прав: водіям нагадали про правило, яким часто нехтують на дорогах

В Правилах дорожнього руху визначено перелік порушень, за які водія можуть притягнути до відповідальності.

Але отримати штраф можна не тільки за несправності в авто або створення аварійної ситуації на дорозі, а й за використання аварійного сигналу не за призначенням.

Чинне законодавство передбачає покарання за неправомірне використання аварійного сигналу, нагадує «Твоя машина».

Згідно з пунктом 9.9 Правил дорожнього руху (ПДР), аварійний сигнал слід включати у таких випадках:

- при вимушеній зупинці на проїжджій частині;

- при зупинці за вимогою поліцейського;

- в разі засліплення водія світлом фар;

- під час руху автомобіля з технічними несправностями;

- на транспортному засобі, що буксирується;

- на транспортному засобі, що перевозить організовану групу дітей з розпізнавальним знаком «Діти»;

- на всіх механічних транспортних засобах колони під час їхньої зупинки на дорозі;

- в разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

Якщо сталася ДТП під час руху, необхідно також встановити знак аварійної зупинки. Якщо аварійна сигналізація не працює з якихось причин, водії зобов’язані встановити знак аварійної зупинки на своєму транспортному засобі.

За порушення правил використання аварійного сигналу передбачено попередження або штраф у розмірі 425 гривень.

Якщо неправильні дії водія спричинили аварійну ситуацію, йому загрожує штраф до 680 гривень. Крім того, передбачено покарання у вигляді позбавлення права керування автомобілем на період від 6 до 12 місяців.

Раніше ми повідомляли, за що на значну суму можуть оштрафувати водія мопеда.

80

Читайте нас у Facebook та Instagram