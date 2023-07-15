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Головне — це родина: онука секретаря РНБО Данілова запустила свій «Кайф» на головних екранах країни

16:48 15 липня 2023
Данилов та його онука

Онука секретаря РНБО України Олексія Данілова, 16-річна Маша Данілова, випустила вже другий кліп — музичне відео на трек «Кайф».

Сенс свого нового кліпу Маша описала так: «Життя потрібно проживати з кайфом, робити те, що хочеться, жити так, як тобі подобається, а не як кажуть. Для мене ця робота максимально про свободу у всіх вимірах та смислах, головний сенс життя — кайфувати від нього».

І ось напередодні кліп з'явився «на головних екранах країни». Про це дівчина повідомила у соцмережі.

«Мрія, яка здається недосяжною, стає реальністю! Все можливо, якщо дуже сильно вірити і багато працювати! Все реально, друзі!», — зазначає Маша.

«Це ж здуріти можна», — додає юна красуня.

За успіх вона дякує «своїй команді», і звісно, своїй «найкращий у світі родині» — «мамі, бабусі, дідусю та сеструсі».

«Ви моя найбільша підтримка, сила і опора!» — зізнається Маша і попереджає: «Далі більше, пристебніть паски безпеки!»

Що до того, наскільки допомагала дівчині команда, можна посперечатися, то відносно родини немає ніяких сумнівів — жаль тільки, що не кожна красуня-українка може просто «повірити і багато працювати», щоб скоро побачити свій кліп на всіх головних екранах країни.

Нагадаємо, ЗМІ пишуть, що Маша часто мандрує. Наприклад, свій день народження вона святкувала у Будапешті. В її гардеробі є кілька лакшері-сумок. Одна з них нагадує Louis Vuitton multi pochette вартістю € 2200.

Відомо, що в 60-річного Олексія Данілова четверо дітей та дев'ятьох онуків.

Раніше «ФАКТИ» писали про ще одну молоду дівчину, яка полюбляє дорогі машини.

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