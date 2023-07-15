Не тільки «формула миру»: Зеленський розповів, які теми обговорив з президентом Південної Кореї

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем, який прибув сьогодні до Києва з неанонсованим візитом, й обговорив ряд важливих тем.

Про це очільник держави написав у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні в Україні — президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Під час цього візиту — першого в історії наших відносин — ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах», — повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, під час зустрічі сторони порушили питання:

- повернення депортованих дорослих й дітей;

- реалізацію української формули миру;

- підготовки Глобального саміту миру;

- продовольчої й енергетичної безпеки;

- економічної співпраці.

«Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Південна Корея — великий експортер зброї, але поки що країна виключала можливість відправки летального озброєння Україні, обмежуючись нелетальною допомогою.

Проте під час візиту до Польщі, Юн Сок Йоль разом з польським колегою Анджеєм Дудою домовились допомагати Україні, а також підписали меморандум про співпрацю в галузі післявоєнного відновлення.

Водночас Північна Корея підтримує російського диктатора путіна.

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