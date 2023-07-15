Не тільки «формула миру»: Зеленський розповів, які теми обговорив з президентом Південної Кореї
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Південної Кореї Юн Сок Йолем, який прибув сьогодні до Києва з неанонсованим візитом, й обговорив ряд важливих тем.
Про це очільник держави написав у своєму Telegram-каналі.
«Сьогодні в Україні — президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Під час цього візиту — першого в історії наших відносин — ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах», — повідомив Володимир Зеленський.
За словами президента, під час зустрічі сторони порушили питання:
- повернення депортованих дорослих й дітей;
- реалізацію української формули миру;
- підготовки Глобального саміту миру;
- продовольчої й енергетичної безпеки;
- економічної співпраці.
«Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея», — додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Південна Корея — великий експортер зброї, але поки що країна виключала можливість відправки летального озброєння Україні, обмежуючись нелетальною допомогою.
Проте під час візиту до Польщі, Юн Сок Йоль разом з польським колегою Анджеєм Дудою домовились допомагати Україні, а також підписали меморандум про співпрацю в галузі післявоєнного відновлення.
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